جامعة سوهاج تؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

شهدت جامعة سوهاج حشداً وتجمعات كبيرة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لترشحه لفترة رئاسية آخري، وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن كافة منسوبي الجامعة تؤيد فخامة الرئيس للترشح لولاية رئاسية جديدة، لتلبية نداء الشعب المصرى، وللحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة .





وأكد النعماني أن الرئيس السيسي هو الأقدر لقيادة البلاد، لتحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة البناء والتطوير التي قادها فخامته منذ توليه المسؤولية منذ عام 2014.





ووجه الطلاب رسائل تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة المشوار والترشح لفترة رئاسية جديدة، ورفع الطلاب أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية، وهتافات "تحيا مصر" "كلنا معاك"" "كمل يا ريس واحنا معاك".