حبس تشكيل عصابى لتجارة المخدرات ببدر

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية.. وبحوزتهـــم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالــى).

وبمواجهتهـــم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

القبض على المتهمين بتزوير الكارنيهات والمحررات الرسمية بالتجمع:

كما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بتزوير الكارنيهات والرتب العسكرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحمل لوحات غير صحيحة، وبحوزته (كارنيه برتبة عسكرية "مزور" - إكسسوارات ومهمات عسكرية - كارنيه عسكرى باسم أحد الأشخاص - شهادة تُفيد حصوله على ليسانس "مزورة" - لوحات معدنية خاصة بالسيارة قيادته - هاتف محمول يحوى عددًا من الصور له مرتديًا الملابس العسكرية).

وبمناقشته اعترف بقيامه بطباعة الكارنيه المزور بإحدى استوديوهات التصوير بمحافظة سوهاج ملك (أحد الأشخاص "حسن النية") وتحصل على الكارنيه الثانى عقب سقوطه سهوًا من صاحبه داخل سيارته وتحصل على الملابس والمستلزمات العسكرية من إحدى المحلات مستخدمًا الكارنيه، وقيامه باصطناع اللوحات المعدنية لدى (مالك محل لكماليات السيارات الكائن - بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - مقيم دائرة قسم مدينة نصر أول) "أمكن ضبطه" وبحوزته أدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالى، وقرر بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج، وأسيوط") أمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب – كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محليًا، ودوليًا"- قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - سيارة - 4 هواتف محمولة من بينهم هاتفان يحتويان على ما يثبت نشاطهما الإجرامى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.