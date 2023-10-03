ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص في القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية.. وبحوزتهـــم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالــى).

بمواجهتهـــم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.