أوغندا: اللاجئون يكافحون من أجل البقاء بعد خفض المساعدات

يكافح اللاجئون الأوغنديون من أجل البقاء على قيد الحياة بعد خفض المساعدات الإنسانية، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي مواجهة نقص التمويل لأكثر من 60% لتلبية احتياجاتها العالمية، اضطرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى خفض حصصها الغذائية في أوغندا من 70 إلى 30% في يوليو من هذا العام وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً.

وتقول الوكالة، إنه من المرجح أن يتم إجراء المزيد من التخفيضات.

ومع احتمال حدوث المزيد من التخفيضات، أصبح توفير الطعام على المائدة معركة يومية للعديد من اللاجئين في البلاد.



أعلى الدول المضيفة للاجئين

وتستضيف أوغندا عددًا أكبر من اللاجئين مقارنة بأي دولة أخرى في إفريقيا، حيث يعيش ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ و32000 طالب لجوء في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في عام 2022.

ومع استمرار وصول اللاجئين، والعديد منهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، فإن الحصص الغذائية المنخفضة تهدد الحياة.

وقد تحول العديد من اللاجئين إلى التجارة الصغيرة، حيث لجأ البعض إلى بيع ممتلكاتهم، في حين اضطر آخرون إلى الانخراط في أنشطة إجرامية من أجل البقاء.

وقال سانتو أسيموي، أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مستوطنة ناكيفالي بالقرب من الحدود مع نيجيريا: “نرى بعضهم يلجأ إلى بيع أصولهم المنزلية، لديهم عنزة أو كوب أو حتى جهاز راديو أو هاتف، وهم يبيعونها”، تنزانيا.

ما يصل إلى 70% من اللاجئين في ناكيفالي هم أمهات يائسات لإيجاد طرق لرعاية أطفالهن.

وترتفع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في ناكيفالي وغيرها من المستوطنات، حيث يعاني 7% من الأطفال الصغار من سوء التغذية الحاد.

تصاعد العداء

ويقول أسيموي إن المجتمعات المضيفة أصبحت أكثر عدائية تجاه اللاجئين، حيث يتهم البعض اللاجئين بالسرقة.

ومؤخراً، قالت وزيرة الإغاثة والتأهب للكوارث، هيلاري أونيك، إن "الجوع يجبر [اللاجئين] على الإجرام" وأن الوضع "ليس مستداماً".

وقال أونيك إن أوغندا دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم.

دعم الجهات المانحة

ويناشد برنامج الأغذية العالمي الآن التدخل الفوري قبل أن يتدهور الوضع أكثر.

"إذا لم يتم حشد دعم المانحين في أقصر وقت ممكن، فلن نشهد بعد كارثة إنسانية أخرى. إذن، ما هو مستوى الاحتياجات الإنسانية التي نتحدث عنها؟ نحن نتحدث عن 78-79 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2024". قال أسيموي: فبراير.

في عام 2022، تم تلقي أقل من نصف التمويل المطلوب للاستجابة للاجئين في أوغندا، وفقًا للمجلس النرويجي للاجئين (NRC).

وقد أشاد المجتمع الدولي بأوغندا بسبب "استجابتها التقدمية للاجئين" والتي تركز على تعزيز الاعتماد على الذات ودمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة لهم.

ومع ذلك، هناك مخاوف الآن من أن النقص الحالي في التمويل قد لا يمنح الحكومة الأوغندية "أي خيار آخر سوى تقليص دعمها للاجئين".