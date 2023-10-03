الأسهم الأمريكية تهبط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

فتحت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الحاسمة لقياس توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

الأسهم الأمريكية

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 114.51 نقطة، أي بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.34%، عند الفتح ليصل إلى مستوى 33318.84 نقطة.

وافتتح ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية التداول منخفضا بما يصل الى نحو 18.64 نقطة، أي بنسبة انخفاض تعادل 0.43%، ليصل الى مستوى 4269.75 نقطة، بحسب الاسواق العربية .

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 78.09 نقطة، أي بأنخفاض نسبته نحو 0.59% ليصل إلى مستوى نحو 13229.68 نقطة عند الافتتاح.

الأسهم الأوروبية تحت ضغط مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الأميركية

الأسهم الأوروبية

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية الخسائر خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما أثرت توقعات متشائمة من قطاع الوساطة المالية على شركات بيع الأزياء بالتجزئة.

وأدت بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرا وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3%، ليحوم حول أدنى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وسجلت أسهم شركات المرافق والتعدين أكبر الخسائر على مستوى القطاعات.

وتراجع سهم شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 2.8 بعد أن خفض دويتشه بنك توقعاته لأرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب، في حين هبطت أسهم شركة بربري البريطانية للسلع الفاخرة 3.1% بعد أن خفضت يو.بي.إس توصيتها.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم نوفو نورديسك فى أسواق الأسهم الأوروبية 1.9% بعد أن رفضت لجنة بمكتب براءات الاختراع الأميركي طلبات من شركة ميلان للصناعات الدوائية لمراجعة صلاحية براءات اختراع لشركة نوفو تغطي المادة الفعالة في أدوية لإنقاص الوزن والسكري.