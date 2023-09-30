الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء فصلي خلال عام

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، يوم الجمعة، بشكل طفيف لكنها أنهت أسوأ "ربع سنوي" لها منذ عام كامل، كما أنها سجلت أداءً ضعيفاً خلال شهر سبتمبر، وهو ما جدد المخاوف في الأسواق من أن تشهد فترة صعبة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

الأسهم الأوروبية

وأغلق مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعاً بنسبة 0.5% في نهاية تداولات الجمعة، مع إنهاء معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية حيث قادت التكنولوجيا والسلع المنزلية الارتفاعات.

لكن المؤشر كان قد أنهى تداولات يوم الأربعاء الماضي عند أدنى مستوى له منذ ستة أشهر وانخفض بنسبة 2.1% خلال الشهر الحالي، وهو الانخفاض الثاني له على التوالي بعد انخفاض بنسبة 2.8% في شهر أغسطس الماضي.

وكان المؤشر الأوروبي قد حقق مكاسب في شهر يوليو الماضي لكنها تبخرت في الشهرين التاليين، وهو ما أدى إلى إنهاء الربع الثالث من العام 2023 على خسارة بنسبة 2.9%، وهو أسوأ أداء للأسهم الأوروبية منذ عام كامل، بحسب الاسواق العربية.

وقام المستثمرون يوم الجمعة بتحليل التضخم في منطقة اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، حيث انخفض إلى 4.3% لشهر سبتمبر، وفقاً لبيانات أولية.

ويتماشى هذا الإعلان مع البيانات الأخيرة الخاصة بكل بلد، حيث أظهرت أرقام التضخم الأولية الصادرة من ألمانيا يوم الخميس أن التضخم تباطأ أكثر من المتوقع. وأظهرت البيانات المنسقة لأكبر اقتصاد في أوروبا زيادة بنسبة 4.3% في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2022، وهو أدنى مستوى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

في غضون ذلك، ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير في يوم التداول الأخير من الأسبوع، حيث قاد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ المكاسب في المنطقة وارتفع بنسبة تزيد عن 2%، كما ارتفعت الأسهم الأميركية في وقت مبكر من يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لإنهاء شهر سبتمبر الصعب.

الأسهم الأمريكية تسجل أول تراجع فصلي في 2023

الأسهم الأمريكية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا فى أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، الجمعة، إذ يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات تقرير التضخم في الولايات المتحدة على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسة أسعار الفائدة، كما ركز المستثمرون على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث الذي جاء ضعيفا بالنسبة للأسهم.

وسجل المؤشران "ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500"شركة فى الأسهم الأمريكية و"ناسداك" المجمع أكبر نسبة هبوط شهرية بالنسبة المئوية في العام، فيما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية هبوطها الفصلي الأول في 2023.

وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 11.65 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل 0.27%، ليصل الى مستوى عند 4288.05 نقطة .

وربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 18.05 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.14%، ليصل إلى مستوى 13219.32 نقطة.

وهوى المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 158.84 نقطة، أو بنسبة 0.47%، ليصل إلى مستوى نحو 33507.5 نقطة.