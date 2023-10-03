الأسهم الأوروبية تواصل الانخفاض مع ارتفاع عوائد السندات

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما أثرت توقعات متشائمة من قطاع الوساطة المالية على شركات بيع الأزياء بالتجزئة.

أدت بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، ليحوم حول أدنى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة، وسجلت أسهم شركات المرافق والتعدين أكبر الخسائر على مستوى القطاعات.

تراجع سهم شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 2.8 بعد أن خفض دويتشه بنك توقعاته لأرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب، في حين هبطت أسهم شركة بربري البريطانية للسلع الفاخرة 3.1% بعد أن خفضت يو.بي.إس توصيتها.

في قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم نوفو نورديسك 1.9% بعد أن رفضت لجنة بمكتب براءات الاختراع الأمريكي طلبات من شركة ميلان للصناعات الدوائية لمراجعة صلاحية براءات اختراع لشركة نوفو تغطي المادة الفعالة في أدوية لإنقاص الوزن والسكري.

البورصة المصرية تحتفل بأسبوع المستثمر العالمي والثقافة المالية:

افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية وأشرف سالمان – رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، تداول البورصة المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) لعام 2023.

أكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على المشاركة في فعالیات أسبوع المستثمر العالمي انعكاسا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال، وأضاف الشيخ: تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، إذْ سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضًا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".

تعزیز جھود الثقافة المالیة من خلال محاور عدة:

قال رئيس البورصة: "إن استراتيجية البورصة المصرية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتعزیز جھود الثقافة المالیة من خلال عدة محاور عدة تشمل – بالإضافة إلى مبادرة سفراء البورصة- مجموعة من البرامج والفعالیات مثل برنامج محاضرات الجامعات المكثف، وزيارات اليوم الواحد، والزيارات التعريفية والتثقيفية للمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، بالإضافة إلى برامج طلبة المدارس.

صرَّح أشرف سالمان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أن الاتحاد يُثمن خطوات ومجهودات البورصة المصرية في مجال نشر الثقافة المالية والوعي بأساسيات أسواق المال والاستثمار، مؤكدًا أهمية العمل على نشر الثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، إذْ إنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلًا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال، وأضاف سالمان: إن اتحاد الأوراق المالية - والذي سيلعب دور مؤسسة ذاتية التنظيم SRO - سيكون له دور كبير في التدريب ونشر الثقافة المالية والترويج للأدوات المالية المختلفة لشرائح جديدة من المجتمع، كما سيلعب دورًا في الترخيص للعاملين في مجالات الأوراق المالية بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من خلال آلية عمل لجانه المختلفة.