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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى مدبولي: العاصمة الإدارية بُنيت بعيدًا عن أموال الدولة (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جميع المدن الجديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه الهيئة وظيفتها الأصيلة إنشاء المدن، وهي التي أنشأت العاصمة الإدارية، دون تحمل الدولة أعباء مالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبرج العرب، جميعها أنشئت بموجب قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

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مصطفى مدبولي: فكرة العاصمة الإدارية مطروحة منذ زمن بعيد

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية لا تتلقى أموال من الدولة، وبالتالي دورها أن تنمي المدينة وتنشئ بنية أساسية، وبعد ذلك يدخل القطاع الخاص يستثمر في المدينة.

 

وتابع أن الطبيعي أن الدولة هي من تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص، وبعد التخطيط تتيح الأماكن للقطاع الخاص يعمل بها، وفي العاصمة الإدارية، الحي الحكومي لازم الدولة هي من تنشئه، الحي الحكومي كان نواة بناء العاصمة الإدارية وأعطى الثقة للقطاع الخاص للاستثمار.

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