شباب سوهاج تنظم احتفالية بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج احتفالية كبرى بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة شارك فيها العديد من المواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية وأعضاء الكيانات وأعضاء المشروعات القومية وفرق التطوع والجوالة وفريق yly وذوي القدرات والهمم.

جرى تنظيم الاحتفالية بميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين مدينة سوهاج بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وجموع حاشدة من الأهالى وشباب وفتيات الجامعات وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة.





وقال الدكتور محمد فريد شوقي إن الاحتفالية تأتى بالتزامن مع احتفالات مديرية الشباب والرياضة بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع المحافظات والتأكيد على دعم المديرية بكافة إداراتها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.





وأضاف وكيل الوزارة أن الاحتفالية بدأت بالسلام الجمهورى وتلاوة القرآن الكريم وتضمنت فقرات فنية وأغانى وطنية وفقرات للفن الشعبى ورقص التنورة وفقرة غنائية لفرقة كورال روح الشرق حيث تزين الميدان بصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.