إزالة فورية وإيقاف أعمال بناء بقرية القناوية بمركز قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية التابعة لمركز قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة حاتم أحمد ، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك خاصة والبناء بدون ترخيص على مساحة ٢٠٠ متر عبارة عن حفر أساسات بناحية المخادمة .

كما جرى تنفيذ إيقاف أعمال بناء على مساحة ١٧٥ متر، عبارة عن فك أخشاب دور أول علوى بناحية الجزيرية .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.