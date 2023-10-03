تشكيل الفيحاء لمواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

أعلن المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق نادي الفيحاء، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة اليوم أمام نادي باختاكور الأوزبكي، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الفيحاء لمواجهة باختاكور الأوزبكي

ويقود عبدالحميد صابيري تشكيل الفريق لمواجهة باختاكور ومعه فاشون ساكالا خلف نواكايمي، بطريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: أحمد الكسار.

في خط الدفاع: جيسلان كونان - مخير الرشيدي - سامي الخيبري – محمد البقعاوي.

في خط الوسط الارتكاز: عبدالرحمن السفري - ريكاردو رايلر – عبدالحميد صابيري.

في خط الهجوم: فاشكون ساكالا – انتوني نواكايمي – سلطان مندش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفيحاء أمام باختاكور كل من عبدالرؤوف الدقيل وحسين الشويش ومهند القيضي ويوسف حقوي وأسامه الخلف وراكان الكعبي ونواف الحارثي وعبدالرحمن العنزي وخالد كعبي ومحمد مجرشي ومالك العبدالمنعم.