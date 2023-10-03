تدريبات مكثفة لـ "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة موط لقرب الانتهاء وحفل التخرج

تحت إشراف وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قام المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، بزيارة مدينة الداخلة لمدة عدة أيام، لمتابعة التدريبات والعمل على التحضيرات الفنية لحفل تخرج المشروع في الداخلة.

وقد أشاد أحمد طه بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربون وقدم الشكر لهم على جهودهم. كما قدم الشكر للمدربين في المشروع وعلي راسهم المخرج أحمد السيد، مدرب التمثيل، والفنان مناضل عنتر، مدرب الرقص والاستعراضات، والمايسترو حسام حسني، مدرب الموسيقى، والكاتب سعيد حجاج، مدرب الدراما، والدكتور عمرو الأشرف، مدرب السينوغرافيا والديكور، والفنان ماهر الحجار، مدرب الإيقاع والبنتومايم.

وقد قام المخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع في وسط الصعيد الثقافي، بتوجيه الشكر لإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد

وقد تم تأكيد استمرار التدريبات حتى حفل التخرج الخاص بالمتدربين ، وتقديم العرض الفني الذي سيقام في الأسبوع الثالث من أكتوبر، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور وزيرة الثقافة واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. يأتي مشروع "ابدأ حلمك" ضمن المشروعات الفنية التي تهدف إلى اكتشاف وتأهيل الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح، وينظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة. وستمنح الهيئة العامة لقصور الثقافة شهادات للمتدربين الذين أكملوا البرنامج بنجاح ، مما يعزز ثقتهم بمواهبهم ويحفزهم على مواصلة تطوير أنفسهم في مجال المسرح.

من جانبها ، أعربت الدكتورة وزيرة الثقافة عن اعتزازها بمشروع "ابدأ حلمك" وأهميته في اكتشاف وتطوير المواهب الفنية في الوادي الجديد. كما أكدت على أن الوزارة ستستمر في دعم وتشجيع هذه المبادرات الفنية التي تهدف إلى تنمية وتعزيز المشهد الثقافي في المحافظة.

ومن ناحية أخرى ، أشار اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلى أن مشروع "ابدأ حلمك" يعد فرصة رائعة للشباب الموهوب في المحافظة للتعبير عن أنفسهم من خلال الفنون المسرحية. وأعرب عن فخره بنجاح المشروع وبالأداء المتميز الذي قدمه المتدربون في حفل التخرج.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ليس الوحيد الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة في المحافظة. فقد تم تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في الأشهر السابقة ، بما في ذلك ورش عمل وعروض مسرحية ومعارض فنية. وتعتبر هذه المبادرات فرصًا رائعة للمواهب الشابة في المحافظة للتعبير عن أنفسهم والتطور في مجالاتهم الفنية المختلفة.

من المؤكد أن هذه المبادرات والفعاليات المثيرة للاهتمام تعزز الوعي الثقافي والتراثي في المحافظة وتعمل على تنمية وتعزيز مجتمعها الثقافي. وبفضل مثل هذه الجهود المستمرة ، يمكن أن تتمتع المحافظة بمشهد فني حافل وتكون مقصدًا رائعًا للفنانين والجمهور على حد سواء.

تدريبات مكثفة لـ "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة موط لقرب الانتهاء وحفل التخرج