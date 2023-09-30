السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بتزوير المستندات في الزيتون

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية في منطقة الزيتون.

 

بيسرقوا الحواجز الحديد ..حبس تشكيل عصابي بشبرا الخيمة

حبس المتهمين بسرقة الحواجز الحديدية لمحور المريوطية

البداية كانت بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية، بتخصيص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام، المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث ضبط بحوزته عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير – وعدد من فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام.

 

وبمواجهته اعترف بقيامه بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، بإستخدام فرخى الكربون المضبوطه بحوزته، بقصد ترويجه على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

مواد متعلقة

رفضت بيع المخدرات.. تفاصيل فقأ عين ممرضة في السلام

فصلت رأسه عن جسده.. ننشر اعترافات المتهمة بالتخلص من زوجها

حبسه على على ذمة التحقيقات.. تفاصيل القبض على سائق دهش شخصًا بالمرج

غدا اولى جلسات محاكمة محمد رمضان.. تفاصيل

احالة ديلر الأيس بالشروق للجنايات

إحالة متهمين بتقليد العملات الأجنبية بالتجمع إلى الجنايات
الجريدة الورقية