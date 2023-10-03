خسائر بالملايين.. التفاصيل الكاملة لحريق سوق السيدة زينب (صور)

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة، بشأن واقعة الحريق الهائل الذي اندلع في السوق التجارية بمنطقة السيدة زينب خلال الساعات الأولى من صباح أمس، وأجرت معاينتها لمسرح الحريق، وانتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير بأسباب وملابسات الحريق وحصر التلفيات والخسائر الناتجة عن اشتعال حريق بالسوق التجارية.

طالبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا بشرية سوى 5 إصابات بحالات اختناق، وتم إسعافهم وحالتهم الصحية مستقرة، وتسببت النيران في تفحم عدد كبير من المحلات التجارية.

كما تم الاستماع لأقوال عدد من أصحاب المحلات المتضررين، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعاله، كشف الفحص الأولي أن الحريق تسبب في خسائر فادحة بمنطقة السوق، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب، وقال عدد من أصحاب المحلات المتضررين أن النيران التهمت 20 محلًّا وكشكًا، وطالت كميات كبيرة من البضائع وتكبدهم خسائر كبيرة تقدر بملايين الجنيهات -وفقًا لقولهم.



كشف مصدر أمني أن الفحص المبئي توصل إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران، وسادت حالة من الفزع والهلع بين المواطنين وسكان المنطقة لحظة اندلاع النيران، وتعالت ألسنة اللهيب وتصاعدت الأدخنة التي غطت سماء المنطقة إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من محاصر النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات والأجزاء المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل سوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب والشهير ب" سوق عتريس" فى السيدة زينب، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرته ومنع امتداده، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارى خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات، وانتشرت قوات الإطفاء تحاصر كرات اللهب التي اشتعلت بشكل كبير.