د. أيمن محسب يحصد وكالة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

فاز النائب الوفدي د. أيمن محسب على وكالة لجنة الشئون العربية بعد أن حاز على ثقة أعضاء اللجنة.

انتخابات اللجان بمجلس النواب

وشكر محسب زملائة على الثقة التي منحوها له مؤكداً بأن الأجواء التي شهدتها انتخابات اللجان تؤكد أننا أسرة واحدة يجمعنا هدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد محسب بأن دور الانعقاد الجديد سيكون علي درجه كبيرة من الاهميه سواء في الموضوعات ومشروعات القوانين التي سيتناولها ويسعي المواطن الي الانتهاء منها بما يساهم في تنظيم أموره الحياتية.

واعلنت نتائج لجنة الشؤون العربية بفوز فؤاد اباظة رئيسا وعباس السادات وكيل و ايمن محسب وكيل واحمد مقلد امين سر.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نتائج إنتخابات اللجان النوعية ، وذلك بعد إنتخابات هادئة ، تم حسم أغلبها بالتزكية، وأسفرت عن إستمرار رؤساء 21 لجنة في مواقعهم ، وتغيير 4 رؤساء لجان وهي لجنة الاسكان التي تولي رئاستها النائب محمد عطية الفيومي ، ولجنة الصناعة التي تولي رئاستها النائب محمد مصطفي السلاب ، ولجنة الطاقة والبيئة التي تولي رئاستها النائب طلعت السويدي ، ولجنة الشئون العربية التي تولي رئاستها النائب أحمد فؤاد أباظة.



وشكر محسب زملائة علي الثقة التي منحوها له مؤكداً بأن الأجواء التي شهدتها انتخابات اللجان تؤكد أننا أسرة واحدة يجمعنا هدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد محسب بأن دور الانعقاد الجديد سيكون علي درجه كبيرة من الاهميه سواء في الموضوعات ومشروعات القوانين التي سيتناولها ويسعي المواطن الي الانتهاء منها بما يساهم في تنظيم أموره الحياتية.