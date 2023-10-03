اقتصاد الرياضة.. عوائد الأندية السعودية من الرعاة مقارنة بالعالمية ورونالدو يتصدر

أصبحت الكرة السعودية تتصدر المشهد خلال العامين الماضيين، وبسبب ماتنفقه من أموال على تطوير كرة القدم أصبح يتساءل الجمهور عن عوائد الأندية مقارنة بالأندية الأوروبية الكبرى، وما هو ترتيب رونالدو بين الرياضيين بعدما انتقل لنادي النصر.

نعرض لكم من خلال التقرير عوائد الأندية السعودية من الرعايات عن العام الماضي 2022، وما هي أكثر أنواع الرعايات تأثيراً على الجمهور في الرياضات المختلفة، بالإشارة إلى أكثر المنصات اللي تحقق ربح للاعبين، وما هي أكبر عقود الرعاية للأندية مقارنة بعوائد بعض الأندية الأوروبية الكبرى.

مجموع عوائد الاندية السعودية من الرعاة 455 مليون ريال، نادي الهلال له منها 45.8% عن العام الماضي 2022 لعدد 106 راعي على جميع أندية دوري روشن .

عوائد الأندية السعودية من الرعايات 2022م:

الهلال (208) مليون

النصر (97) مليون

الاتحاد (86) مليون

الشباب (24) مليون

الفيصلي (6.7) مليون

الفتح (4.5) مليون

الطائي (4.4) مليون

الاتفاق (4.2) مليون

التعاون (4.1) مليون

الرائد (3.4) مليون

ضمك (2.9) مليون

الحزم (2.5) مليون

الفيحاء (1.7) مليون

الباطن (1.2) مليون

ابها (1.2) مليون

الهلال صاحب أعلى نسبة من العوائد بين الأندية عن عام 2022، ومن إجمالي 455 مليون ريال كانت نسبة الهلال 45.8%:-

الهلال 45.8%

النصر 21.5%

الاتحاد 19.1%

الشباب 5.4%

أكبر عقود رعاية من نصيب الرباعي الأكبر

وشهد العام الماضي 2022 توقيع أكبر عقود رعاية في تاريخ الكرة السعودية، والتي كانت من نصيب الأندية الأربعة الكبرى:-

شركة القدية بـ 100 مليون سنوياً والعقد لمدة 20 سنة لناديي الهلال والنصر. شركة وسط جدة بـ 100 مليون ريال سنوياً والعقد لمدة 20 سنة لناديي الاتحاد والاهلي

عوائد بعض الأندية الأوروبية الكبرى

وبالنظر لعوائد بعض الأندية الأوروبية الكبرى مقارنة ببعض الاندية السعودية واللاعبين على المستوى العالمي، فإن أعلى حقوق الرعايات لقمصان الاندية في العالم 2022 الماضي، كان من نصيب ريال مدريد مع شركة طيران الإمارات:-

ريال مدريد وعقد مع طيران الامارات مقابل 281 مليون ريال سعودي. باريس سان جيرمان وعقد رعاية مع أكور للفنادق مقابل 262 مليون ريال سعودي. برشلونة وعقد مع سبوتيفاي الموسيقى مقابل 228 مليون ريال سعودي. مانشستر سيتي وعقد رعاية مع شركة الاتحاد مقابل 221 مليون ريال سعودي. مانشستر يونايتد وعقد رعاية مع شركة تيم فيور مقابل 221 مليون ريال سعودي. أرسنال وعقد رعاية مع شركة طيران الإمارات مقابل 191 مليون ريال سعودي.

رونالدو الأعلى أجرًا في العالم من الإعلانات

ويعتبر كريستيانو رونالدو مهاجم نادي صاحب أعلى أجر في العالم من الإعلانات، وذلك وفقًا لإحصائيات العام الماضي 2022 مفتفوقًا على ميسي ومبابي.

كريستيانو رونالدو يحصل على 510 مليون ريال. ليونيل ميسي يحصل على 487 مليون ريال. كيليان مبابي يحصل على 450 مليون ريال.

رعاية كريستيانو مع شركة نايك في عام 2016 بدأ العقد مقابل 1 مليار جنية إسترليني.

بدأ عقد رعاية ميسي مع شركة أديداس في عام 2017 مقابل 45 مليون ريال سنوياً، على عقد مدى الحياة منذ 2017.

أكثر المنصات اللي تحقق ربح للاعبين الرياضين في كرة القدم خلال عام 2022م

الانستجرام 5.4 مليار ريال

تويتر 1.4 مليار ريال

يوتيوب 626 مليون ريال

أنواع الرعايات الأكثر تأثيراً على الجمهور في الرياضات المختلفة، وما هو أكثرها تأثير، خاصة وان الجمهور يتأثر بالأعلانات التي تظهر عن لاعب معين:-

1- اللاعبين المحترفين 26%

2- الاندية الرياضية 24%

3- روابط المشجعين 20%

4- الملاعب 20%

5- رعاية البطولات 19%

6- المدربين 18%