مباراة كرة قدم تفتح صراعًا جديدًا بين السعودية وإيران

قرر اتحاد جدة السعودي عدم خوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.

واعترض الجهاز الإداري للعميد على تواجد تمثال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مدخل ملعب المباراة، مما أدى إلى انسحاب الفريق السعودي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء المباراة، حيث أعلن عن أن السبب وراء إلغاء مواجهة اتحاد جدة أمام سباهان ظروف غير متوقعة.

من هو قاسم سليماني صاحب تمثال مباراة اتحاد جدة وسباهان:

يعد قاسم سليماني، الذي بلغ 62 عامًا قبل وفاته، أحد اللواءات في الحرس الثوري الإيراني، مما جعله أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين.

وتعرض سليماني للاغتيال على يد القوات الأمريكية قرب مطار بغداد بالعراق في يناير 2020، بعد دخوله في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت عددًا من القادة في وزارة الدفاع الأمريكية.

تمثال قاسم سليماني يُشعل صراع سعودي إيراني جديد:

تسود حالة من التوتر حول العلاقات السعودية الإيرانية خلال السنوات الماضية، لكن بدأت تهدأ خلال الفترة الماضية، بعدما استقرت الأوضاع بين البلدين.

وأشعل تمثال قاسم سليماني صراعًا سعوديًا إيرانيًا جديدًا، بعد إصرار إدارة ملعب ناجاشا الإيراني، والذي كان مقررًا لعب مباراة الاتحاد وسباهان عليه، على تواجد تمثال قاسم سليماني، والذي كان يكن عداء شديد للعرب والممكلة العربية السعودية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اتفق مع نظيره الإيراني في 2016، على العودة للعب مباريات الأندية على أراضي البلدين في دوري أبطال آسيا، بعدما كانت تُقام على ملاعب محايدة قبل ذلك.

ترتيب مجموعة اتحاد جدة وسباهان:

حقق الاتحاد الفوز على أولماليك في الجولة الأولة بنتيجة 3-0، بينما تعادل القوة الجوية وسباهان بهدفين لكل فريق، بينما فاز القوة الجوية على أولماليك بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ليتصدر المجموعة مؤقتًا بانتظار نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان.

ويحتل القوة الجوية صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي اتحاد جدة في الوصافة بثلاث نقاط، وسباهان الإيراني ثالث الترتيب بنقطة واحدة، فيما يأتي أولماليك متزيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.