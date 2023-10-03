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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لايبزيج يخسر لاعبه قبل موقعة مانشستر سيتي

لايبزيج
لايبزيج

كشف نادي لايبزيج الألماني، عن غياب لاعبه عن مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بنيامين هنريكس مدافع فريق لايبزيج عن مباراة مانشستر سيتي بداعي الإصابة.

أكد لايبزيج عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "أكس" أن هنريكس تعرض لإصابة عضلية بسيطة في المباراة التي جمعت الفريق مع بايرن ميونخ يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما.

أضاف النادي الألماني، أن لاعبه تيمو فيرنر عاد إلى التدريبات بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين، بعد إصابته بمشاكل في الظهر، لكن أمر عودته للمشاركة في مباراة السيتي ليس مؤكدا بعد.

كما تعافى كيفن كامبل، ويوسف بولسن من الإصابة وسيكون الثنائي متاحين للمشاركة في مباراة الغد، لكن داني أولمو لا يزال لا يمكنه المشاركة.

ويسعى لايبزيج لرد اعتباره أمام مانشستر سيتي بعد خسر أمامه بثمان أهداف مقابل هدف، مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 من دور المجموعات من دوري الأبطال.
 

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