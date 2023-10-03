شهادة أوروبية.. سيدة نمساوية تزور مصر منذ ٣٠ عاما لدعم الانتخابات الرئاسية

قالت إليكا عدوي النمساوية وزوجة عادل عدوي نمساوي من أصل مصري إنها تتابع الانتخابات الرئاسية في مصر.

نهضة هائلة في مصر في العشر سنوات الأخيرة



وأضافت السيدة النمساوية التي تزور مصر كل عام أكثر من مرة نتيجة لزواجها من نمساوي من أصل مصري، أنها تلحظ دون أي عناء الفرق الهائل في مصر بين عهد الرئيس السيسي والعهد السابق وأن هناك نهضة هائلة في مصر في العشر سنوات الأخيرة التي تولى فيها الرئيس السيسي.

البنية التحتية التي تم إقامتها في مصر

وذكرت أن البنية التحتية التي تم إقامتها في مصر تتفوق على نظيرتها في بعض الدول الأوربية، وأن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر مدن عصرية لا تقل عن مدن الدول الأوروبية، ولذلك فهي تدعم الإنتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

ومن جانبه توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الذي نقل عن السيدة النمساوية هذه التصريحات؛ أن هذه شهادة من أوروبية ليس لها أي مصلحة وتذكر ما شاهدته بأم عينها.

ومن جانبه قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الذي نقل عن السيدة النمساوية هذه التصريحات؛ أن هذه شهادة من أوروبية ليس لها أي مصلحة وتذكر ما شاهدته بأم عينها.

اجتماع حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا

وقد عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا، اليوم، أول إجتماع لها استعدادًا للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.