ميدو جمال يقود هجوم طنطا أمام أبو قير للاسمدة في الدوري المحترفين

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته اليوم امام فريق أبو قير للاسمدة على ملعب الأخير في الإسكندرية في تمام الرابعة عصرا.

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وجاء تشكيل ابناء السيد البدوي كالتالي:

في حراسة المرمي: احمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: احمد حسني، احمد علي، اسامه النجار، محمد حسام الشرخه.

خط الوسط: حسام غالي، حسون محمد، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: محمد عاطف، محمد محسن شيكا، ميدو جمال.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

احمد شوقي موسي "حارس مرمي"، محمد سمير الحسيني، محمد مصطفي حموشه، ساهر زياده، كريم اسامه، نانا انتوي، احمد السيد عبد الهادي، فارس حموده، شهاب فتحي.

ويخوض طنطا هذا اللقاء وفي محصلته ثلاثة نقاط جمعها من الفوز على فريق رايه في لقاء الإفتتاح في الأسبوع الأول من الدوري.