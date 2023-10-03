صور.. جالية دعم مصر بالنمسا تعقد اجتماع إستعدادًا للإنتخابات الرئاسية المقبلة

عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا أول إجتماع لها استعدادًا للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الاجتماع الأول لحملة دعم مصر "كن مع الوطن" جاء لدعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في الخارج أيام ١و٢و٣ ديسمبر المقبل.



وأضاف بهجت العبيدي أن المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا وكذلك أحمد نصار أمين عام الاتحاد وعضو مجلس الإدارة محمد إبراهيم حرصوا على مناقشة خطة عمل الحملة في المرحلة القادمة.

تقسيم نشاط الحملة على المقاطعات النمساوية



وذكر بهجت العبيدي أنه قد تم تقسيم نشاط الحملة على المقاطعات النمساوية التي يتواجد بها جالية مصرية، بالإضافة إلى إعلان الأهداف وآلية تحقيق هذه الأهداف والتي كان على رأسها مواجهة الإشاعات والأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى عرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية الفترة الماضية لإلحاق مصر بدول العالم المتقدم.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم

c6b6f043-017f-4e8a-933e-b6329e35258f (1)

b16232b2-1884-4e68-8349-5058b67d9427

cb9a5ab6-875a-479a-b959-625411a93511