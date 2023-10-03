تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام جالطة سراي بدوري الأبطال

يلتقي فريقا مانشستر يونايتد وجالطة سراي في المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستعاد مانشستر يونايتد تحب قيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، لاعبه البرازيلي أنتوني الذي عاد للتدريبات قبل التدريبات، وذلك على خلفية الازمة التي وقع فيها مؤخرا بالإعتداء على صديقته السابقة في البرازيل.

وتلقى مانشستر يونايتد صدمة بغياب لاعبه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لمدة من شهرين إلى 3 أشهر بسبب العملية الجراحية التي سيجريها في القدم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي منقولة بشكل حصري اليوم عبر قناة بين سبورت أتش دي 2.

ويقع فريقي مانشستر يونايتد وجالطة سراي في المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023/2024، والتي تضم كل من، بايرن ميونخ الألماني، وكوبنهاجن الدنماركي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتعويض هزيمته القاسية في الجولة الأولى، على يد بايرن ميونخ بنتيجة 4-3، على أرضية ملعب أليانز أرينا، كما يسعى لمصالحة جماهير بعد الخسارة الأخيرة ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حيث تراجع للمركز العاشر في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، انتزع فريق جالطة سراي تعادلًا صعبًا على ملعبه مع فريق كوبنهاجن الدنماركي، بهدفين لكل فريق.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام جالطة سراي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف - سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - سفيان أمرابط - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - راسموس هويلاند.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا