الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

4 مخالفات تعرضك لغرامات مالية أو رفع عداد الكهرباء .. تعرف عليهم

رفع عداد الكهرباء
رفع عداد الكهرباء

يتسال عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعى عن انواع مخالفات وشروط التعاقد بين شركات توزيع الكهرباء وبين مشترك مرفق الكهرباء ، لكن يتضمن عقد توصيل التيار الكهربائي بين المشترك و شركة توزيع الكهرباء التابع لها مجموعة من الشروط التى يجب على المستهلك الالتزام بها حتى لا يتعرض لغرامات مالية او رفع العداد

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تستعرض الوفد فى السطور التاليه انواع مخالفات شروط التعاقد بين شركات توزيع الكهرباء وبين مشترك مرفق الكهرباء :

 

مخالفة الأولى:

- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة

 

 

المخالفة الثانية:

- منع مندوب شركة توزيع الكهرباء من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات

 

 

المخالفة الثالثة:

- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقاً للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

 

 

المخالفة الرابعة:

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.

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