التحويل من الممارسة لعداد كهرباء كودي.. يلجأ بعض ملاك العقارات والوحدات السكنية المخالفة غير المرخصة للتعامل مع الكهرباء بطريقة الممارسة وهي مختلفة تمامًا عن التعامل بطريقة العداد ونظام “ممارسة الكهرباء” هو إتاحة توصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة بشكل غير قانوني، فتقوم بعد ذلك الجهات المختصة بعمل محضر سرقة للتيار الكهربائي فيحدث بعد ذلك التصالح وهو عبارة عن توصيل الكهرباء للمبنى المخالف بنظام الممارسة.

كما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء عن إمكانية استبدال عداد الكهرباء الذي يعمل بنظام الممارسة، بعداد آخر كودي، بدلا من الطريقة التي يجرى من خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بشكل تقديري من خلال عدادات الكهرباء غير القانونية، وللأشخاض الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء داخل المحليات.

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات التحويل من نظام الممارسة لعداد الكهرباء الكودي في السطور التالية:

خطوات استبدال عداد الكهرباء

يتم توجه صاحب العداد إلى شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية.

يتم تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي لقانوني.

تقديم المستندات التي تحددها شركة الكهرباء.

لا يشترط على المتقدم دفع أي رسوم أو مصاريف ماليه إضافية.

لا يتم تغيير العداد مرة أخرى، لأنه عداد مسبوق الدفع، والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.

المستندات المطلوبة لاستبدال عداد الكهرباء

يتقدم المشترك بمستند رسمي يكون موضح به التصالح مع المحليات، ويكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

صورة من العقد الذي يثبت ملكية العقار أو الوحدة السكنية.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد.

تقديم العقد بين الشخص المستفيد وشركة الكهرباء التابع لها العداد الكودي.