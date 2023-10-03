ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة NAUTICA على متنها 638 راكب

استقبل ميناء بورسعيد السياحى السفينة "NAUTTICA"، والتى ترفع علم جزر مارشال القادمة من الأسكندرية، وعلى متنها 638 راكب و 393 من طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد ، والسفينة تم بنائها عام 2000 وكان آخر تجديد لها العام الماضي 2022 وترفع علم جزر مارشال وبنيت بواسطة Builder Chantiers de lAtlantique (سان نازير STX فرنسا) تتكون السفينة من 11 طابق تحتوي على 349 كابينة وتعود ملكية السفينة إلى شركة الخطوط البحرية النرويجية القابضة المحدودة ( NCLH) اما مشغل السفينة فهي شركة أوقيانوس للرحلات البحرية.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد السياحي يشهد أداء إستثنائي لحركة السياحة البحرية ونمو ملحوظ في إستقبال السفن السياحية ، وقد نظمت لطاقم السفينة وبعض الركاب رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة ، وقام البعض الآخر برحلة سريعة لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف ، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة الركاب من رحلتهم متجهة إلى حوض البحر المتوسط لإستئناف رحلتها.

ومن المقرر ، وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة للميناء وتراكيها على الرصيف وإستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر . . يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم السياحة البحرية ضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لإستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الإقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس وحتى نهاية العام .