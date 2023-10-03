وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مستوصف صدر بنها للتأكد من الانضباط الإداري

أجرى الدكتور حمودة الجزاروكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية بمستوصف صدر بنها، وكان برفقة الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية؛ للتأكد من الانضباط الإداري وتواجد الطاقم الطبي.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، العيادات الخارجية، مشددًا على ضرورة ترتيبها طبقاً للمعايير والمواصفات الصحيحة، ومتابعة عيادة منع التدخين والحفاظ علي الرئة، مطالبًا بضرورة تفعيل بروتوكول العمل داخل العيادة.

وأوصي وكيل الوزارة، بضرورة تفعيل برنامج ترصد الأمراض المعدية داخل المستوصف وتسجيل جميع حالات الاشتباه.

واطمأن خلال الجولة على توافر أدوية الدرن بمخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالصيدلية، وحرص على تفقد قسم الصيدلة الإكلينيكية وكيفية التعامل مع مرضى الدرن، وبعض الأنشطة والفعاليات التي يقدمها أطباء الصيدلة الإكلينيكية بالمستوصف.



وقام وكيل الوزارة، بتفقد قسم العلاج الطبيعي والذي تم استحداثه بالمستوصف منذ شهرين، وكذلك عيادة الدرن والتي تبعد عن باقي العيادات لمنع انتشار العدوى والحفاظ علي صحة المترددين، والمرور علي المعمل والذي يضم جهاز Genexpert لتشخيص مرض الدرن في خلال ساعتين بحد أقصي مما يوفر الوقت علي الأطباء والمرضى.

وفي نهاية زيارته أوصي الدكتور حمودة الجزار، بضرورة إزالة الكهنة الموجودة بالمستوصف، والتزام التمريض بالزي الرسمي وكذلك ضرورة الانضباط الإداري.