رئيس جامعة بنها: نسعى لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المشاركين في دورة TOT “المدرب المشارك”، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة علي تحسين ثقافة التدريب داخل المركز وبناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البشرية وتأهيلها للقيادة، مشيرًا إلي أن إدارة الجامعة تسعي حاليا لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس كمركز معتمد للتنمية البشرية.



وأضاف رئيس الجامعة، أن مركز تنمية القدرات يستهدف التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة، كما أن المركز قام بإعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة.



من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، أن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها إكساب المشاركين بالمعلومات والمهارات المطلوبة وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية ، كما تم تزويدهم بأنواع التدريب وتطوير أدائهم وإكسابهم القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها.



وأضاف مدير المركز أن البرنامج استهدف رفع أداء المتدربين باستعمال أفضل وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد مواد تدريبية متميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة بالإضافة إلى تقييم التدريب ومتابعته.