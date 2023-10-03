بلقيس فتحي ببدلة رجالي في عرض فالينتينو بباريس (صور)

خطفت النجمة بلقيس فتحي الأضواء اثناء حضورها عرض فالينتينو في باريس لموسم ربيع وصيف ٢٠٢٤ فهي سفيرة للدار، بإطلالتها الجرئية التى تنتمي لصاحبات الذوق المتمرد.

واستطاعت بلقيس ان تخرج عن المألوف وتتخلى عن نعومة الفساتين لتطل ببدله تنتمي لطابع الذكوري مع قميص وبالطو مصمم من الجوخ باللون الأحمر الداكن ربطة عنق حمراء لتتناغم مع إطلالتها.

وتخلت عن تسريحة شعرها لترجعه للوراء بشكل ناعم مع ووضع لمسات هادئة من المكياج الناعم مع لون النود في الشفاه.

وتزينت ببعض الأقراط الذهبية مع حقيبة يد سوداء.

وحرص على حضور العرض كوكبة من النجوم العالميين فاللائحة تطول نذكر كريس جنير، اندرو غارفيلد ، باريس ونيكي هيلتون.

بلقيس فتحي

بلقيس من مواليد 20 أكتوبر 1984؛ مغنية يمنية - إماراتية، وهي إبنة المغني اليمني أحمد فتحي.

عن حياتها

حياتها الفنية

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك» لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة استفدت من نجاحها تحقيق الشهرة في الوطن العربي حتى حصولها على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.

دراستها

درست إستراتيجيات التسويق في جامعة أبوظبي.

حياتها الأسرية

عقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012، إلا إن ارتباطهما لم يدُمْ طويلا حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013، وفي مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته، وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي».، في أبريل 2021 أعلنت أنفصالهما ورفعها ضده قضية خلع.