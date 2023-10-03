محافظة الجيزة: تحصين 3056 رأس ماشية ودواب ضد طاعون المجترات الصغيرة

اطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مجهودات مديرية الطب البيطري منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجرات الصغيرة والتى انطلقت في الأول من الشهر الجاري بربوع المحافظة كافة، وتم خلالها تجهيز الفرق المتخصصة التي ستجوب القرى والمراكز بمستلزمات التحصين اللازمة للأغنام والماعز كافة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى تنظيم قوافل إرشادية لخدمة ودعم المربين فى إطار المبادرات الرئاسية حياه كريمة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

3 ندوات إرشادية لتوعية المربين بمختلف الأمراض الحيوانية

وأشار التقرير إلى أن القوافل استهدفت قرى المنوات بمركز ابو النمرس وقرية العزيزية بمركز البدرشين وتم تقديم الخدمات البيطرية المختلفة ضد الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الطفيليات الداخليه وتحصين عدد ٣٠٥٦ رأس ماشية ودواب وطيور وإجراء الرش على الطفيلات الخارجية لعدد ١٥٠٠ رأس ماشية ودواب وتجريع ١٢٠٠ رأس ضد الطفيليات الداخلية، وسحب عينات دم لفحص مرض البرسيلا لعدد ٥٦ رأس وعمل فحص شامل لعدد ٤٨ رأس وإجراء ٣٧ كشف وعلاج ١٨٥ طائرًا ضد الأمراض البكتيرية.

وأشار التقرير عن تقديم ٣ ندوات إرشادية لتوعية المربين بمختلف الأمراض الحيوانية مثل طاعون المجترات الصغيرة وأهمية الحفاظ على الماشية ورعايتها لزيادة الثروة الحيوانية.