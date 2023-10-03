قطاع المعاهد الأزهرية يفتتح قاعات رياض أطفال اعتدال مبروك للغات بالعاشر

افتتح الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، قاعات رياض الأطفال بروضة اعتدال مبروك لغات بالعاشر من رمضان.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، واستجابة لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري لقسم اللغات.

وقال الدكتور الشربيني أنه تم استحداث قاعات رياض أطفال لقسم اللغات، تنفيذًا لخطة الأزهر الشريف والتي تهدف إلى تطوير التعليم الأزهري بالمعاهد بمختلف المناطق الأزهرية، مؤكدًا بأنه جارٍ التوسع في أعداد القاعات، وتم اختيار أفضل المعلمات بعد اجتياز البرنامج التدريبي الشامل، لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بمعاهد اللغات.

وأشار الدكتور السيد الجنيدي إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية لن تتدخر جهدًا في سبيل تلبية رغبات أولياء الأمور، موضحًا استمرار عمل قاعات رياض الأطفال العادية بصورة موازية لقاعات اللغات وبنفس الأهمية.

رافق الوفد كل من: الدكتور مكرم النبراوي، مدير عام الخطة والمناهج بقطاع المعاهد الأزهرية، وسعيد عبد النبي، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، والدكتورة دعاء عزت مدير إدارة رياض الأطفال، والشيخ محمود عبد الصمد، مدير إدارة العاشر من رمضان.