الأرصاد: استمرار سقوط أمطار بسبب تكون السحب (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العظمى على القاهرة الكبرى ستستجل 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بدأت درجات حرارتها تنخفض وتكون أقل من 30 درجة مئوية.

سقوط الأمطار

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه في فترات الليل تكون الأجواء لطيفة وفيها بعض البرودة في معظم المحافظات، ومع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى ما بين خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري مثل شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

محافظات جنوب الوجه البحري



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “الأمطار تمتد بكميات أقل وتكون خفيفة في بعض الأماكن من محافظات جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من الصحراء الغربية، وبالتالي، تستمر معنا فرص الأمطار لكنها غير مؤثرة تماما على أي أعمال الأنشطة اليومية في أي محافظة من محافظات الجمهورية.