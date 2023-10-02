درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء.. الأرصاد تحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، مؤكدة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، إن الطقس سيكون مائلًا للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن الطقس سيكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، قد تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023: