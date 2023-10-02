الأرصاد الجوية: استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة وفرص هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة، إذ إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ووصلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٧ درجة مئوية.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، موضحة أن البلاد ستشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد ومدن القناة.

وأضافت أن الأمطار لن تكون مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية، مؤكدة أن البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم محافظات الجمهورية ويستمر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وذكرت أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارًا، والطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء.