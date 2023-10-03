عناوين مستشفيات الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة

مستشفيات الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة.. بعد تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الكشف الطبي على المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، ووضعت الهيئة قواعد وإجراءات لضبط الكشف الطبي المخصص لقبول أوراق مرشحي الرئاسة 2024، ضمن المستندات المقدمة للهيئة من المرشحين.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 9 لسنة 2023 ليحدد شروط توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح بأن يكون الكشف بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، التي بدورها تعد تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي يتضمن بياناً بحالة المرشح، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة.

مستشفيات حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة

وحدد القانون 3 مستشفيات فقط متعمدة من الهيئة لإجراء الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة وهي كالأتي:

مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل – شبرا.

لجان مناظرة الفحوصات

وحددت الهيئة 4 لجان لمناظرة فحوصات وتحاليل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، جاءت كالتالي:

لجنة أمراض باطنة وقلب.

لجنة الجراحة.

لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب.

لجنة الرمد.