خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

كارت الخدمات المتكاملة 2023… يتسأل عدد كبير من ذوي الإحتياجات الخاصة ذويهم عن خطوات الاستعلام عن موعد كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويهدف إجراء الكشف الطبي والوظيفي، والاستفادة من المميزات التي خصصتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن لأصحاب الإعاقات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023 بعد توقيع كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية والتي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على هذا الكارت من عدمه.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وحددت «وزارة الصحة» عدة خطوات للاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، والتي جاءت وفقًا للآتي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة

- ثم اختيار قسم أخبارنا.

- اضغط على رابط “الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة”.

- اختر استعلام، ثم ادخل الرقم القومي.

- اضغط بحث.

- تظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

بطاقة الخدمت المتكاملة 2023 - صورة أرشيفية

نتيجة الكشف الطبي

وأوضحت الصحة، في بيان سابق، أن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تظهر خلال 14-10 أيام، حيث يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة.

الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكامله

وأكدت وزارة التضامن على أن كارت الخدمات المتكاملة يُمنح لذوي الإعاقة فقط، لمساعدة أصحاب الإعاقات في الاستفادة من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون، لافتة إلى أنه يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بـ 3 ألوان «الأخضر، الأزرق، الأورجواني» حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.