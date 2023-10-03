مدير تعليم نجع حمادي يتابع انتظام الدراسة بمدرسة سلاجة الابتدائية

تابع أبو الوفاء عبدالسلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، صباح اليوم، انتظام الدراسة بمدرسة سلاجة الابتدائية المشتركة، يرافقه عبدالله أبو بكر مدير التعليم الإعدادي.

واطمأن مدير عام الإدارة، على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط.

وهنأ الدردير، إدارة المدرسة والتلاميذ وهيئة التدريس والعاملين بها، ببدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح، والعمل على تذليل العقبات أولًا بأول، وتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الصادرة عن الوزارة والمديرية بشأن انضباط العملية التعليمية.

ووجه المدير العام، بتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للتلاميذ، والحفاظ على نظافة المكبرة للمباني المدرسية أولًا بأول لضمان توافر عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية.