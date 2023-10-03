خاص .. هنا الزاهد تغني في فاصل من اللحظات اللذيذة

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن انتهاء 80% من مشاهد فيلمها الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة” مع النجم هشام ماجد.

إذ يتبقي أيام قليلة على انتهاء من تصوير العمل بشكل كامل،وقررت الشركة المنتجة طرح الفيلم في عيد الفطر المقبل 2024.

وتجسد هنا الزاهد شخصية ربة منزل وزوجة الفنان هشام ماجد،ومن ضمن أحدث الفيلم ديوغنائي بين هنا الزاهد وماجد هشام.

بينما تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزوجين هشام ماجد وهنا الزاهد، والعمل يحمل العديد من المفاجآت والمفارقات الكوميدية.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" فيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، ويجسدهشام ماجد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

يشار إلى أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى، وشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، وضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسى، أحمد فتحى، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، جيلان علاء ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

أما هنا الزاهد فـأخر أعمالها السينمائية فيلم "مستر إكس" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى ، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.