ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الفيوم اليوم الثلاثاء

تنشر "بوابة الوفد" أسعار الخضروات والفاكهة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى مدينة الفيوم وقرية قلمشاة وفى "السويقات" المنتشرة في أنحاء المدن والقرى.

وبدأ موسم البرتقال الأخضر والذي سجل سعر الكيلو 15 جنيهًا، والرمان بنفس السعر بينما التفاح الأمريكى بـ 50 جنيهًا وانخفض سعر كيلو الخيار إلى 10 جنيهات.

وبلغت أسعار الطماطم فى أسواق الفيوم 15 جنيهًا للكيلو واستمرت أسعار الزيتون في الأسواق الكيلو بين 20 و25 جنيهًا للأصناف ومنها البلدى والعجيزى، وكيلو الخيار 19 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر والرومى بـ 10 جنيهات للكيلو والباذنجان الابيض ب كيلو ونصف بـ 8 جنيهات والأسود بـ 4 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الليمون 10 جنيهات، وارتفع سعر البصل إلى 30 جنيهًا، والتين الرمادى ب 15 جنيهًا للكيلو والعنب الأخضر بـ 20 والبناتى بـ 12 جنيهًا والأحمر بـ20 جنيهًا للكيلو، والمانجو يتراوح أسعارها بين 25 و55 جنيهًا حسب الأصناف مثل العويسي والزبدية والفص والفونس ونعومى ومبروكة وزبدية وتيمور ودبشاية بينما المانجو "العصير" بـ 15 جنيهًا وفاكهة الكمثرى الكيلو بـ 20 جنيهًا وسعر الجوافة بـ 8 جنيهات للكيلو والبرقوق الكيلو بـ 15 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البطاطس 12.50 جنيه، والبطاطا بـ4 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات وسعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، والبامية ب30 جنيهًا والجزر بـ20 جنيهًا للكيلو، وسعر ربطة النعناع 10 جنيهات الكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيهًا للواحدة، والتوم "الشرش " ب 3 جنيهات والجزر بـ 25 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار الفراخ

وارتفعت اسعار الفراخ البيضاء إلى 85 جنيهًا للكيلو والفراخ البلدى بـ120 والبانيه بـ 150 جنيهًا وكيلو الصدور بـ 110 والأوراك بـ 80 جنيهًا وكيلو كبد فراخ صافى بـ 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيهًا وكيلو هياكل بـ 30 جنيهًا وكيلو أجنحة بـ 55 جنيهًا وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيهًا وفردتى الحمام بـ 120 جنيهًا والأسماك البورى 150 جنيهًا للكيلو والفحار بـ 120 والبلطى 75 جنيهًا للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت أسعار اللحوم ما بين من 270 إلى 320 جنيهًا للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه للكيلو.

وجدير بالذكر أن أسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع أيام الأسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والأحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والأربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز إطسا وقرية مطرطارس والجمعة مدينة الفيوم بالإضافة إلى السويقات اليومية فى القرى.