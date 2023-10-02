حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

قررت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مبني مزرعة بمنشأة القناطر، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية فى استخراج الجثتين ونقلا إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى مزرعة بمنطقة منشأة القناطر.

وتوصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إلى تنقيب 4 أشخاص، عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات استهداف القوات المبنى المشار إليه وضبط اثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.