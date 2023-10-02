مهرجان الغردقة لسينما الشباب يشيد بأفخم فنادق المدينة، فندق «صن رايز جاردن بيتش ريزورت»

استقبلت إدارة صن رايز مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى واحد من أفخم فنادق المدينة، فندق «صن رايز جاردن بيتش ريزورت». وتفتخر المجموعة بتشريف الحاضرين من القائمين على المهرجان والمدعوين والصحفيين فى تلك اليوم الحافل.

تعد «صن رايز» من الشركات الرائدة فى مجال السياحة فى مصر منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن. بدأت الشركة بتشييد الفنادق السياحية بأفضل البقاع فى مدينتى «الغردقة»و»شرم الشيخ» ثم توسعت فى مدينة «الإسكندرية» و»العين السخنة»، بالجانب إلى الفنادق العائمة بالمدينتين العريقتين «الأقصر» و«أسوان». وشهد شهر أغسطس الانطلاقة العالمية الأولى للمجموعة بفندق «كوانزا» فى مدينة «زنجيبار» بـ«تانزانيا». ويعتبر هذا الفندق الأول للمجموعة خارج الأراضى المصرية ولن يكون الأخير.

اعتادت مجموعة «صن رايز» الحرص على أخذ دور كبير فى الترويج للسياحة من خلال تقديم الأفضل فى تلك المجال من خدمة عالمية واستقبال لجميع السياح من جميع بقاع الأرض فى فنادقها. وتتشرف كونها هى المستضيفة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب لما يجلبه من تكريم لدورهم فى السينما.

شهد يوم الخميس ٢١ سبتمبر الحفل الافتتاحى للمهرجان والذى أقيم على ميناء الفندق بداخل البحر الأحمر مما أعطى أجواء خاصة للمهرجان، بجانب الكلمة التشريفية لمحافظ البحر الأحمر، رئيس المهرجان، خبير السياحة الأستاذ حسام الشاعر وباقة من أفخم نجوم مصر على رأسهم حسين فهمي، الهام شاهين، هانى سلامة، محمود حميدة وسلاف فواخرچى.