طلاب جامعة عين شمس يشاركون في مسيرة دعم ترشح السيسي

شارك طلاب أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة عين شمس في مسيرة تضم المئات من الطلاب، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتوجه طلاب أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة عين شمس إلى ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة، للمشاركة في مسيرة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

لافتات طلاب جامعة عين شمس

ورفع طلاب جامعة عين شمس لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، خلال مشاركتهم في مسيرة تضم الآلاف للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

كما شارك عدد من العاملين في جامعة عين شمس خلال المسيرة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال المسيرة وجاء ذلك بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس .

وشهدت شوارع محافظة القاهرة، خروج مسيرة كبيرة من المواطنين حاملين معهم صور للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، لدعم الرئيس في انتخابات الرئاسة وتأييده لفترة رئاسية جديدة.

افتتاح الدراسة في جامعة عين شمس

وافتتحت الدراسة في جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الماضي برفع وتحية العلم وسط حضور طلابي كبير.

وشهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأبدى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب سعادته بشباب المستقبل من طلاب جامعة عين شمس الجدد والقدامى الذين لم يفارقوا الجامعة خلال فتره الاجازه الصيفية حيث تم اعداد مهرجان استقبال الطلاب الجدد وافتتاح العام الدراسي باستعراض لكل الانشطه الموجوده بالجامعه من انشطة فنية وثقافية وجوالة وغيرها من الأنشطة وخلال شهر كامل هو مدة الاستقبال هذا العام سوف يتم تقديم كل العروض المسرحية التي نالت جوائز على مسرح محمود عوده الذي تم تجديده علي مستوى عالى جدا كذلك الفرق الرياضيه والفنون الشعبيه والتشكيليه والتي حصلت علي جوائز محلية ودولية.

وأضاف أن جامعة عين شمس هي جامعة النجوم الخمس التي تضم أفضل طلبه وافضل أعضاء هيئه تدريس وتقدم مناهج قويه تؤهل الطلبه لاحتياجات سوق العمل وتقدم تعليم جاد وأنشطة قويه سواء فني او رياضي او مسرحي ، فجامعة عين شمس تقدم تعليم وترفيه علي أعلى مستوي لتمنح طلابها شخصية قويه ومستقلة ليكونوا سفراء لجامعة عين شمس في عصر الجمهورية الجديدة ويكونوا نواة لجيل جديد يمثل جامعة عظيمة تخدم بلد أعظم.