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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس في كلية العلوم (صور)

كلية العلوم بجامعة
كلية العلوم بجامعة عين شمس

 أجرى الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية العلوم للوقوف على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

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جاء ذلك برفقة الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية والدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية، وإبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب التعليم والطلاب. 

انتظام العملية التعليمية في جامعة عين شمس

بدأت الجولة باطمئنان نائب رئيس جامعة عين شمس على سير العملية التعليمية حيث تفقد سيادته عددا من المدرجات ومرافق الكلية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب و قام سيادته بحضور محاضرة في الكيمياء مستوى ثاني مع الطلاب.

 وقدم نائب رئيس جامعة عين شمس للطلاب بعض النصائح الأبوية والاكاديمية متمنيا لهم عام دراسي موفق وحثهم علي بذل اقصى جهد وتحقيق المأمول منهم لجامعتهم العريقة جامعة عين شمس.

شهد نائب رئيس جامعة عين شمس صباح أمس السبت مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور لفيف من عمداء الكليات .

وأبدى نائب رئيس جامعة عين شمس سعادته بشباب المستقبل من طلاب جامعة عين شمس الجدد والقدامى الذين لم يفارقوا الجامعة خلال فتره الاجازه الصيفية حيث تم اعداد مهرجان استقبال الطلاب الجدد و افتتاح العام الدراسي باستعراض لكل الانشطه الموجوده بالجامعه من انشطة فنية وثقافية وجوالة وغيرها من الأنشطة وخلال شهر كامل هو مدة الاستقبال هذا العام سوف يتم تقديم كل العروض المسرحية  التي نالت جوائز على مسرح محمود عوده الذي تم تجديده علي مستوى عالى جدا كذلك الفرق الرياضية والفنون الشعبية والتشكيليه والتي حصلت علي جوائز محلية ودولية. 

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة هي جامعة النجوم الخمس التي تضم أفضل طلبه وافضل أعضاء هيئه تدريس وتقدم مناهج قويه تؤهل الطلبه لاحتياجات سوق العمل وتقدم تعليم جاد وأنشطة قويه سواء فني أو رياضي أو مسرحي ، فجامعة عين شمس تقدم تعليم وترفيه علي أعلى مستوي لتمنح طلابها شخصية قويه ومستقلة ليكونوا سفراء لجامعة عين شمس في عصر الجمهورية الجديدة ويكونوا نواة لجيل جديد يمثل جامعة عظيمة تخدم بلد أعظم.

 

 

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