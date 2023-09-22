انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا الثلاثاء

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة بحي أهالينا (١)، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ من سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

تفاصيل قافلة جامعة عين شمس

تضم القافلة عدد من الأنشطة المتنوعة بتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة

ويشارك فى القافلة كليات الطب و طب الأسنان والصيدلة والتمريض و الإعلام ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

وتشمل قافلة جامعة عين شمس عيادات متنوعة منها: "عيادة باطنة، وعيادة نساء، وعيادة أطفال، وعيادة أنف وأذن، وعيادة عظام، وعيادة أسنان عيادة جلدية، وعيادة رمد، وعيادة جراحة، وعيادة الكشف المبكر عن أورام الثدى قياس الضغط والسكر وتوعية عن مرض السكر والضغط ، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية مجانا تحت إشراف كلية الصيدلة"

كما تتضمن فعاليات قافلة جامعة عين شمس عدد من الندوات التوعية، وهي: " زياده الوعى المجتمعى عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و فحص الثدى والتوعية عن الفحص الذاتي وزيادة الوعى عن مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد الأسرة والمجتمع و ندوات توعية الأمهات عن وقاية أطفالهن من الحوادث الشائعة والتعامل عند حدوثها، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة و الرضاعة الطبيعية وأهميتها والتغذية السليمة"، ويقدمها أساتذة متخصصين من كلية التمريض.



كما يقام من خلال قافلة جامعة عين شمس امتحانات فورية للراغبين فى التحرر من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم لتعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وتتضمن قافلة جامعة عين شمس أنشطة خاصة للأطفال منها: "عرض مسرح عرائس - ورش تصنيع عرائس - ورشة فنون تشكيلية ورشة رسم مع الأطفال لعمل جدارية بألوان الأكريليك - ورشة عمل عروسة المولد - رسم على الوجوه " تنفيذ الإدارة العامة لثقافة الطفل المشروع الثقافى للمناطق الجديدة الآمنة الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلا عن محور محو الأمية وتعليم الكبار والذي يتضمن امتحانات فورية للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار في جامعة عين شمس.

كما تتضمن فعاليات القافلة توزيع شنط وأدوات مدرسية على ٢٠٠ من الأطفال الأيتام تحت إشراف مؤسسة مصر الخير.