جامعة المستقبل تحتفل بتخريج دفعات جديدة من 6 كليات

الدكتور عباده سرحان يشيد بمستوى الخريجين ودعوهم لتسجيل الدراسات العليا

احتفلت جامعة المستقبل، بتخرج دفعات جديدة من 6 كليات بالجامعة، داخل حرم الجامعة،تحت رعاية الدكتور خالد العزازى رئيس مجلس الأمناء وبحضور العديد من الشخصيات العامة ومسئولى الجامعة.

وبدأت الفعاليات بحفل تخرج دفعة جديدة من كلية طب الفم والأسنان فى اليوم الاول ثم كليه الصيدلة، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فى اليوم الثانى، ثم تكريم خريجى كلية الهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والعلوم السياسية فى اليوم الثالث، وطلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال.

حضر الحفل الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، الدكتور نيفين راجى نائب رئيس الجامعة، بجانب عمداء وأعضاء هيئة تدريس كليات الجامعة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى تلاه كلمة الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل فى مصر، بالحضور والطلاب وأولياء أمورهم، مستعرضا إنجازلت الجامعة منذ إنشائها عام 2006، مشيرا إلى التطور الكبير الذى مرت به الجامعة منذ ذلك الوقت.

واكد ان جامعة المستقبل تتصدر قائمة تصنيف QS العالمى على مستوى الجامعات المصرية الخاصة، حيث جاءت الجامعة فى المركز الأول فى آخر تصنيف أصدرته مؤسسة QS Quacquarelli Symonds العالمية، للجامعات على مستوى العالم للعام 2023، وذلك خلال قمة EduData Summit، فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد واحدًا من أهم التقارير التى يعتد بها عالميًا فى هذا المجال.

وبرز اسم جامعة المستقبل فى التقرير كواحدة من أهم الجامعات المصرية، حيث احتلت المركز 1001 على مستوى جامعات العالم، وبذلك اقتنصت المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، والمركز الرابع على الجامعات المصرية عمومًا، لتتصدر موقعًا مهمًا بين الجامعات العالمية لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية وخدمة المجتمع.

وفى تصنيف عام 2022 للمنطقة العربية حصلت جامعة المستقبل على مركز متقدم على مستوى الوطن العربى QS University Ranking Arab Region 2022، متصدرة المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، والمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية عمومًا، والمركز 51 على مستوى الوطن العربى.

وتعد هذه التصنيفات وترتيب جامعة المستقبل المتقدم على كل المستويات فيها على المستوى الإقليمى والدولى، مؤشرًا على ما تقدمه الجامعة من أبحاث وخدمات تعليمية على مستوى عالمى، يتوافق مع أحدث الأنماط التعليمية المتطورة ووفق خطط وبرامج مدروسة، بالاعتماد على نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات المختلفة، حيث تتميز بعدد من الكليات والبرامج المتنوعة التى تلائم احتياجات سوق العمل المتنوعة، وتضم الجامعة عدد كبير من الطلاب المتميزين على مستوى الوطن العربى وإفريقيا وذلك فى كليات الصيدلة، وطب الفم والأسنان، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة وإدارة الأعمال، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وهنأ «سرحان» الطلاب بتخرجهم ودعاهم للتسجيل فى الدراسات العليا المتاحة بكلية الصيدلة وحاسبات ومعلومات.

كما أعلن سرحان تكريم الطالبة مريم من قبل السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى حفل تركيم طلاب الجامعات.