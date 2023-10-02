الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي بكأس مصر
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الأمور الفنية لمباراة نصف نهائي كأس مصر.
وخاض الفريق فقرة داخل الجيم ثم واصل تدريباته البدنية على ملعب التتش، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ اللاعبين كافة النواحي الخططية الخاصة بمباراة إنبي.
وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة مع الفريق في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سانت جورج، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وحسم الأهلي تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على سانت جورج بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.