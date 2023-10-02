هشام نصر يحذر الأهلي بسبب إمام عاشور

وجه هشام نصر، المرشح على عضوية انتخابات الزمالك المقبلة، تحذيرًا لمجلس إدارة الأهلي، بعد انتقال إمام عاشور للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأعرب نصر عن حزنه الشديد مما حدث خلال مباراة الأهلي الإفريقية الماضية، بعد هتاف جماهير المارد الأحمر ضد حسين لبيب.

تصريحات هشام نصر

تحدث هشام نصر خلال تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "نعلم كيف يكون الاحترام متبادل، فنحن أبناء المجال الرياضي".

وتابع: "نحن نكون قيمة وواجهة للرياضة المصرية معًا، لكن المشاحنات أمر غير مطلوب".

وأردف نصر تصريحاته: "ما حدث بين مرشح رئاسة النادي حسين لبيب وجماهير الأهلي شد وجذب، ولا نرغب في تكرار مسألة (الكباري) في الصفقات".

وأضاف: "إمام عاشور انتقل للأهلي بطريقة تشبه كهربا، مع الاعتراف بوجود خطأ من جانب إدارة نادي الزمالك في هذا الملف".

وعن الفارق الكبير في عقود رعاية الأهلي والزمالك، قال: "الاختلاف بين عدد رعاة الزمالك والأندية الأخرى هي الصورة الذهنية للنادي، فعندما أتعامل مع النادي أرى هل سيلتزم بالعقود أم لا".

وأردف: "الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كاسحة داخل وخارج مصر، النادي يمتلك أسم كبير، ومع ذلك البعض يتجنب التعامل معه، لكننا نعد بتغيير هذه الصورة بالكامل مع المجلس القادم".

وأكمل: "أنا أتحدث فقط عن الزمالك واسم النادي فقط وكيف نفيد النادي باسمه، ونحن على قدم المساواة، إن أحسنتم أحسنا، وإن عدتم عدنا".