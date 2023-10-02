لجنة العضوية بالنادي الأهلي تجتمع بفرع التجمع الخامس غدًا
تعقد لجنة العضوية بالنادي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا في السادسة مساء غد الثلاثاء بفرع الأهلي بالتجمع الخامس، وذلك لاعتماد أوراق المتقدمين للحصول على عضوية الفرع.
إجتماع لجنة العضوية
يأتي هذا الاجتماع وسط إقبال كبير من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي سواء في فرعي النادي «التجمع الخامس - الشيخ زايد» أو من خلال العضوية العامة التي تشمل كل الفروع.
ويعد اجتماع الغد استكمالًا للاجتماعات العديدة التي أجرتها لجنة العضوية مع الراغبين في الحصول على العضوية، للاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء، والطفرة الإنشائية الهائلة بكافة الفروع سواء من حيث الملاعب الرياضية أو أماكن جلوس الأعضاء ومناطق «أكوا بارك» والمباني الخاصة بأكاديمية الكرة والمباني الإدارية والاجتماعية، وغيرها من الخدمات التي تم مراعاتها لتلبية كافة احتياجات أعضاء النادي.
كما سبق أن عقدت اللجنة مقابلات عبر برنامج «زوم» مع المتقدمين للحصول على العضوية من خارج البلاد، سواء عضوية المقر الرئيسى أو أي من فروع النادي، وتقديم كافة التسهيلات لهم ولأسرهم إلى جانب المتقدمين من داخل البلاد.