دعم المنظومة الصحية بالشرقية بـ 9 عيادات تخصصية متنقلة

دعمت وزارة الصحة والسكان، المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، بعدد ٩ عيادات تخصصية متنقلة تطوف المناطق النائية ذات الطبيعة الخاصة منها.

وقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين والإرتقاء بمستواها بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بعد دعم إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بعيادة متنقلة لتخصص الرمد، لتنضم إلى أسطول العيادات المتنقلة بمنظومة القوافل العلاجية بالمحافظة، ليصبح الإجمالى ٩ عيادات تخصصية متنقلة تطوف جميع أرجاء محافظة الشرقية خاصة المناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة منها.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من التجهيزات والإجراءات اللازمة لتشغيل العيادة اعتباراً من القافلة الطبية القادمة يوم الخميس والجمعة ٥ و ٦ أكتوبر بمركز الحي الـ ١٦ بمدينة العاشر من رمضان، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق قافلة طبية علاجية صباح اليوم الإثنين بقرية مبارك بمركز ومدينة بلبيس، وتستمر حتى مساء غداً الثلاثاء، لخدمة المرضى بهذه المنطقة والمناطق المحيطة بها.

وأعرب الدكتور هشام مسعود عن خالص تقديره لوزير الصحة، لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، موضحاً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.