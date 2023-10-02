محلى قنا يعقد اجتماعاً لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الاثنين، إجتماعا هاما لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية، ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور مديرى الإدارة الهندسية والعقود والمشتريات ومهندسى الإدارة الهندسية بالوحدة.

حيث تم مناقشة المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ كما تم استعراض الأعمال التي تم تنفيذها فى المواقع المطلوبة ومدى التزام الشركات المنفذة بتنفيذ المشروعات طبقا للبرنامج الزمنى .

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا البنود المدرجة فى التعاقد، مؤكداً على ون تكون هناك متابعة مستمرة من المهندسين للأعمال التي تنفذ فى المواقع على أن يكون تنفيذ هذه الأعمال بالجودة المطلوبة .