الخريطة الزمنية للدراسة في السعودية.. باقٍ 44 يومًا على إجازة الترم الأول

موعد انتهاء الترم الأول بالمملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من الطلاب وأيضًا المعلمين في المملكة العربية السعودية عن موعد هذه الاجازة، من أجل الحصول على وقت كاف للراحة والاستمتاع بالوقت مع الأهل والأسرة والأصدقاء.

الخريطة الزمنية للدراسة بالمملكة العربية السعودية

ومن المقرر أن ينتهي دوام المدارس في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 ميلادي، الموافق 2 جمادى الأول 1445 هجري.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، قرارًا تاريخيًا في يتعلق بفترة الدراسة بالمدارس، وصدق عليه مجلس الوزراء السعودي، بخصوص تحديد مدة العام الدراسي، إذ أنه تكون الدراسة في المملكة العربية السعودية خلال العام الواحد في فترة لا تقل عن 38 أسبوع، أي ما يعادل 180 يومًا فعليًا.

الخطة الزمنية للعام الدراسي بمدارس المملكة العربية السعودية:

ــ ينتهي الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية يوم 16 نوفمبر 2023 ميلادي.

ــ يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 26 نوفمبر المقبل.

ــ تنتهي الدراسة يوم 22 من شهر فبراير المقبل.

ــ تبدأ بعدها إجازة نهاية الفصل الثاني لمدة 10 أيام.

ــ تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثالث بالسعودية يوم 3 مارس لعام 2024، وستنتهي المناهج في يوم 10 يونيو.

ــ تبدأ الإجازة الصيفية بشكل نهائي اعتبارًا من يوم 11 يونيو حتى بداية العام الدراسي الجديد.

بدأ العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية يوم 20 أغسطس، وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام إلى مدارسهم صباح اليوم في السعودية، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي، والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية، في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

السعودية.. بداية العام الدراسي الجديد في السعودية:

ورحب وزير التعليم، يوسف البنيان، بجميع الطلاب والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على البداية الجادة والعودة بانتظام، مؤكدًا أن الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة، منوهًا بأن هذه الرسالة التعليمية تمثل لبنة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية والمساهمة في التنمية والتطور الذي يعيشه السعودية.